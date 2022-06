Gemeindegottesdienst bei der Kapelle Fronhofen

Dreifaltigkeitssonntag in Hörbranz

Traditionsgemäß wird der Gottesdienst der Pfarrgemeinde in Hörbranz am Dreifaltigkeitssonntag bei der Kapelle Fronhofen gefeiert. Die heilige Messe findet am 12.06.2022 um 10.00 Uhr bei gutem Wetter unter freiem Himmel bei der über 200 Jahre alten und ehrwürdigen Kapelle statt. Eigentlich informiert die Glocke der Fronhoferkapelle nur bei einem Sterbefall in der Parzelle, am Dreifaltigkeitssonntag lädt der Glockenklang aber alle zur gemeinsamen Messfeier. Zur musikalischen Umrahmung hat sich eine Abordnung des Musikverein Hörbranz angemeldet. Bei Schlechtwetter ist der Gottesdienst wie gewohnt in der Pfarrkirche Hörbranz.