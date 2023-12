Gemeinde verbannt den Mohr aus dem Stadtwappen

Die Stadt will das kontrovers diskutierte Stadtwappen ändern, da es aufgrund seiner Darstellung schwarzer Menschen als rassistisch kritisiert wurde.

In Stuttgart-Möhringen steht eine bedeutende Änderung bevor: Das Stadtwappen, welches aufgrund seiner Darstellung schwarzer Menschen in die Kritik geraten ist, soll durch einen neuen Entwurf ersetzt werden. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, hat die Stadtverwaltung bereits einen Vorschlag des Grafikers Gunther Stolle zur rechtlichen Absicherung vorgelegt. Ziel ist es, das neue Wappen in die Deutsche Ortswappenrolle des Vereins Pro Heraldica aufzunehmen, um es rechtlich zu schützen.