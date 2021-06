Platzregen in Lingenau: Gemeinde wurde überflutet

Nach ersten Informationen kam es in der Bregenzerwälder Gemeinde am Mittwochnachmittag zu mehreren Überschwemmungen auf Grund eines Platzregens.

Update 17.43 Uhr: Die Straßen in Lingenau sind wieder frei. Die Feuerwehren sind immer noch damit beschäftigt Keller auszupumpen.

Update 17.31 Uhr: Die Feuerwehr musste bis 17.30 Uhr zu 23 Einsätzen in Lingenau, Langenegg und Egg ausrücken.

Update 17.25 Uhr: Die großen Wassermengen konnten nicht mehr schnell genug über die Kanalisation ablaufen, wodurch mehrere Plätze sowie Straßen überschwemmt wurden. Steine und Geröll waren auf den Straßen zu sehen - die Gemeinde ist bereits mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Außerdem kam es auch in zahlreichen Wohnhäusern zu Überflutungen.

In Lingenau kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem plötzlichen Wetterumschwung - die Straßen wurden komplett überflutet. In mehreren Kellern trat Wasser ein, wobei auch die Keller des Gemeindeamts sowie mehrerer Wirtshäuser betroffen sind. Die Polizei und Feuerwehren sind im Einsatz.