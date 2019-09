Gemeinde Klaus will sechs Grundeigentümer teilweise enteignen

Es geht um die Verbreiterung einer Straße zur Erschließung von 14 Bauplätzen im Hinteren Tschütsch - nachdem mehrere Gespräche gescheitert seien, geht Bürgermeister Werner Müller "mit größtem Bedauern" diesen Schritt - jetzt ist das Land als Enteignungsbehörde am Zug.

Die Enteignung von Grundeigentümern durch die Öffentliche Hand gehört in Ländern mit marktwirtschaftlicher Wirtschaftsordnung zur Ultima Ratio, wenn alle anderen Versuche zur Klärung einer Situation keine Lösung bringen. Wie heikel so ein Schritt ist zeigt der Umstand, dass das Recht auf Eigentum auch im ersten Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist. Dort sind der Schutz des Eigentums und die Möglichkeit von Enteignungen klar geregelt.

"Das ist Neuland für mich"

Der Klauser Bürgermeister Werner Müller wirkt ob der beantragten Enteignungsverfahren im wpa-Gespräch zerknirscht. "Ich bedauere diesen Schritt wirklich sehr. Es ist absolutes Neuland für mich. Wir haben es mehrfach mit den Grundeigentümern in Gesprächen versucht und verschiedenste Alternativen geprüft und durchgerechnet", so Müller. Aber die Varianten zur Erschließung der 14 Bauplätze seien entweder nicht wirtschaftlich, nicht zweckmäßig oder würden noch mehr Flächen erfordern, die ebenfalls teils in privater Hand seien. Die Gemeinde benötige aber die Straßenerweiterung an einer Engstelle, damit auch Lkw zukünftig problemlos passieren können. Deshalb handle es sich bei den betroffenen Flächen auch ausschließlich um Straßenrandbereiche.