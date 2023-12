Gemälde sorgt für Eklat: Muslimische Schüler empören sich über Nacktheit

Kontroverse in Frankreich: Renaissance-Kunstwerk löst Debatte über Laizität und Religion aus.

Gemälde löst Kontroverse aus

In einem bemerkenswerten Fall hat das Renaissance-Gemälde "Diana und Aktäon" von Giuseppe Cesari in Frankreich für Wirbel und landesweite Schlagzeilen gesorgt, wie "Der Standard" berichtet. Das Werk, das eine Szene aus der griechischen Mythologie darstellt, wurde in einer Schule in Issou, einem Vorort von Paris, im Unterricht gezeigt und löste eine hitzige Debatte aus.