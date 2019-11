Gelungenes Schulbauprojekt wird gefeiert

Eröffnungsfeier der Volks-, Mittel- und Musikmittelschule Lingenau mit Tag der offenen Tür.

Lingenau. 4,2 Millionen Euro brutto wurden in den Um- und Zubau der Lingenauer Schule investiert. „Aber jeder Euro hat sich gelohnt“, sind sich die Bürgermeister der drei Schulsprengelgemeinden Egmont Schwärzler (Krumbach), Kurt Krottenhammer (Langenegg) und Annette Sohler (Lingenau) einig. Auch die Schuldirektoren Roland Beer (Mittelschule) und Brigitte Wolf (Volksschule) sowie ihre Teams mit insgesamt fast 40 Lehrpersonen, die 320 Schülerinnen und Schüler unterrichten, sind voll des Lobes über die hervorragenden neuen pädagogischen Möglichkeiten. Am Samstag, 16. November wird die Eröffnung mit anschließendem Tag der offenen Tür von 14 bis 18 Uhr gefeiert.

Die technischen Werkräume wurden ins zweite Obergeschoß über dem Wäldersaal verlagert und bilden zusammen mit den Räumen für Textiles Werken und Bildnerisches Gestalten einen Kreativcluster. Um bessere Sichtverbindungen zwischen Schülern und Lehrern und hellere, freundlichere Räume, Gänge und Lernlandschaften herzustellen, wurden in den Klassenräumen in Richtung Gang runde Sichtfenster eingebaut. In der Volksschule sind die Sichtfenster in grün gestaltet, in der Mittelschule orange. Die im Bestand durch Umnutzung freiwerdenden Räume wurden zum Gang geöffnet und zu offenen Lernbereichen umgestaltet. In den Klassenräumen ersetzen interaktive Whiteboards die früheren Tafeln.