Gelungener Auftakt für die diesjährige Lehrlingsmesse

Am Freitag fanden die Lehrlingsmessen am See und am Berg statt. ©VOL.AT/Sams

Viel Interesse für die Russmedia-Lehrlingsmessen: Über 1800 Schüler(innen) sind dem Ruf an den See und auf den Berg gefolgt, und haben sich beim Intro der diesjährigen Lehrlingsmesse über ihre berufliche Zukunft und die Möglichkeiten in ihrer Region informiert.

Den zukünftigen Lehrlingen wurde ein breites Programm geboten. Die Schüler(innen) konnten ihre Bewerbungsunterlagen von den Profis von Lehrberuf.info überprüfen und ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen lassen, während Berufsorientierungstests beim Definieren von den eigenen Stärken halfen. Besonders beliebt war das persönliche Gespräch mit unterschiedlichen Lehrbeauftragten und erste Kontakte mit verschiedenen Unternehmen knüpfen zu können.

Leinen los

Auf der MS Vorarlberg stellten 19 Unternehmen aus der Bregenzer Region insgesamt 86 Lehrberufe vor und standen für die Fragen der über 1200 Schüler:innen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Bei herrlichstem Wetter stach die MS Vorarlberg zwei-Mal in See, während an Bord Kontakte geknüpft und Zukunftspläne geschmiedet wurden.

In luftiger Höhe

Mit einer kostenlosen Gondelfahrt auf den Muttersberg startete die Lehrlingsmesse in Bludenz. Über 600 Schüler:innen informierten sich bei 16 Lehrbetrieben aus der Region über die 69 möglichen Lehrberufe. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die zukünftigen Lehrlinge freuten sich über das breitgefächerte Informationsangebot und das große Interesse.

Besondere Locations