Die Theatergruppe Bartholomäberg präsentierte die Komödie „Die Nacktputzerbrigade“

Es war eine gelungene Premiere der Komödie „Die Nacktputzerbrigade“ die die Theatergruppe Bartholomäberg am vergangenen Samstag Abend im Gemeindesaal in Bartholomäberg präsentierte. „Wir haben etliche Monate geprobt und sind natürlich etwas nervös vor der Premiere. Aber ich denke das gehört dazu“, verrät die Obfrau der Theatergruppe Bartholomäberg, Petra Wachter. Als sich der Premierenvorhang hob, ertönte zunächst einmal ein erstauntes Raunen durchs Publikum, hatten die Bühnenbauer doch wiederum hervorragende Arbeit geleistet und eine wundervoll gemütliche Stube auf der Bühne des Gemeindesaals kreiert. Darin wohnen das Ehepaar Georg und Greta mit ihrer Tochter Martha und ihrem Ehemann Gustl. Und auch die erwachsene Enkelin Julia ist mit von der Partie. Zunächst deutet alles auf eine Familienidylle, doch der Schein trügt etwas.

Die beiden Ehefrauen Martha alias Margret Keßler und Martha alias Sabrina Bitschnau sind nicht mehr so ganz zufrieden mit ihren Ehemännern. Aus diesem Grund besuchen sie gemeinsam mit ihrer Freundin Frieda alias Andrea Bitschnau offiziell eine Tupperware Party. Die Ehemänner bleiben unterdessen allein zuhause und trösten sich mit einer kleinen Flasche Schnaps. Natürlich kommt auch Friedas Ehemann Franz alias Sigi Saler zu Besuch, denn so ganz alleine will er ja auch nicht bleiben. Dabei entsteht die Idee der drei Männer sich bei der Firma „Nacktputzbrigade“ von Tamara zu bewerben. Doch putzen wollen die drei Männer natürlich nur außerhalb ihres eigenen Haushalts. Doch als Tamara die drei strammen Montafoner in Augenschein nimmt, stellt sie fest, dass die drei erstmals in Sachen „Putzen mit Hüftschwung“ eingeschult werden müssen. Als dann auch noch der Jakob, der Exfreund von Enkelin Julia, ins Haus kommt, und Julia ihren neuen Lover Thomas mitbringt, droht alles ins Chaos abzustürzen.

Denn auch die drei Damen kommen nicht mit Plastikschüsseln von der Tupperware-Party, sondern mit heißen Dessous. Die vielen Wortspiele mit dem Montafoner Dialekt, der trockene Humor und die montafonerischen Ansichten zu Liebe und Erotik, sorgten beim Premierenpublikum jedenfalls für zahlreiche herzhafte Lacher. Und auch die gekonnte Mimik und Gestik der Laienschauspieler war hervorragend und rundete die herzergreifende Komödie so richtig ab. Im Anschluss fand im Gemeindesaal auch noch die Premierenfeier gemeinsam mit dem Publikum statt, der der die Schauspieler noch einmal viel Lob von den Besuchern erhielten. Am kommenden Wochenende ist „Die Nacktputzerbrigade“ nochmals am Freitag, 22.März und am Samstag, 23. März zu sehen. Und auch am Osterwochenende und auch am darauffolgenden Wochenende finden weitere Aufführungen statt.