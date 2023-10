Gelungene Heimpremiere für RHC Wolfurt

Es war nach dem Schlusspfiff aller Grund zum Jubeln, denn der Sieg über den Vorjahres-Halbfinalist war eine Standortbestimmung und der neue RHCW-Anzug scheint bereits gut zu passen. Die Agüero-Boys machten zu Beginn keinen nervösen Eindruck und suchten mit Anpfiff den Torerfolg. Dieser hatten zuerst die Sterne, doch nach einem Pfostenschuss verirrte sich die Kugel unerlaubt ins Gehäuse des stark haltenden Elias Rohner. Héctor Gallego eröffnete den Score dann in Minute 13 und Neuzugang Albert Fuentes machte es seinem Landsmann 6 Minuten später nach. Gian Rettenmund scheiterte nochmals am Pfosten und das der Pausentee richtig gut schmeckte, war Kilian Laritz geschuldet, der vom Punkt, nach Foul an Arnau Dilmé, zur komfortablen 3:0 Führung einschob.