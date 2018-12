Gelebte Markttradition am Dorfplatz

Buch. Klosamarkt lockte Jung und Alt in die Berggemeinde.

Die winterliche Note blieb zwar heuer aus, dennoch sorgte der familiäre Markt für erste vorweihnachtliche Akzente. An der eigens arrangierten Marktmeile am Dorfplatz tummelten sich zum Auftakt bereits zahlreiche Besucher, die sich vom Angebot an den 16 Ständen überzeugten. „Wir haben jedes Jahr ein tolles Portfolio an selbstgemachten Erzeugnissen“, zeigte sich Hauptorganisator Bertram Martin vom Geschehen sehr angetan. Zudem konnten die Gäste einen Blick hinter die Kulissen der neuen Skimanufaktur (als Nachnutzung des ehem. Gasthof Schneiderkopf) werfen. „Der Bucher Markt ist eine schöne Tradition die es gilt zu pflegen“, brachte Andrea Sinz mit ihrem Gatten Hubert als Standbetreiber der ersten Stunde auf den Punkt.