Gelebte Jugendarbeit in Bildform reflektiert

Buch. Festakt der jubilierenden Jugend Aktiv als Warm-up fand Anklang bei Jung und Alt.

Einen hohen Stellenwert hat die Jugendarbeit in der kleinen Hofsteiggemeinde allemal, gibt es seit über 40 Jahren dazu einen eigenen Verein, der sich um die jugendlichen Personen des Dorfes kümmert. Eigentlich planten die Funktionäre im letzten Jahr das Jubiläum groß zu feiern, pandemiebedingt entschied man sich für eine Verschiebung. Groß war die Freude, als kürzlich mit dem kleinen Festakt der Startschuss für das Jubiläum „40+1 Jahre“ fiel. „Uns ist es ein Anliegen, diesen Meilenstein der Jugendarbeit im Dorf gebührend nachzufeiern“, meinte Obmann Sebastian Eberle in Anlehnung an die Geburtsstunde der Jugendorganisation 1982. Während der Bucher Sänger Harald Sinz einmal mehr sein Können unter Beweis stellte, genossen Jung und Alt die Diashow mit eindrücklichen und prägenden Entwicklungen aus der langen Vereinshistorie.