Geld zurück für Kunden von X-Jam-Maturareisen

Der X-Jam-Maturareiseveranstalter DocLX Travel hat jahrelang unzulässige Gebühren und Zusatzentgelte verlangt, entschied der Oberste Gerichtshof (OGH).

"Peak-Week" und "Green-Beitrag"

Neben dem "Green-Beitrag" in Höhe von zehn Euro hat der OGH auch einen "Peak-Week"-Zuschlag von 39 Euro als unzulässig beurteilt. Der verrechnete "Green-Beitrag" stelle eine Abgeltung für eine Leistung dar, die im Regelfall ohnehin mit dem Vertrag erbracht wird, wie zum Beispiel die Müllentsorgung im Hotel. Der "Peak-Week"-Zuschlag ist ein erhöhtes Entgelt für einen bestimmten Reisezeitraum. Ein solcher Zuschlag könne nicht wirksam im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vereinbart werden. Beides sei gröblich benachteiligend, so der OGH. Der OGH kippte auch die Bearbeitungspauschale von 29 Euro für Ersatzreisende, also wenn eine andere Person als geplant verreiste.

Musterbrief der AK

Außerdem befand das Gericht die Stornoklausel für intransparent. DocLX verrechnete Stornopauschalen zwischen 40 und 95 Prozent, ohne auf das kostenlose Rücktrittsrecht bei außergewöhnlichen Umständen hinzuweisen. "Reisende können aber sehr wohl kostenlos vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, sodass die Pauschalreise nicht stattfinden kann oder die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigt wird", so die AK in ihrer Aussendung. Darunter fallen etwa Naturkatastrophen oder Epidemien.