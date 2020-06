Geld für sieben Vorarlberger Gemeindeprojekte

Unterstützung in Höhe von 970.000 Euro für positive Gemeindeentwicklung. Riefensberg, Gaißau oder Brand profitieren.

Mit der ersten Verteilung aus dem Vorarlberger Strukturfonds im Jahr 2020 hat die Landesregierung für sieben Gemeindeprojekte eine finanzielle Unterstützung über 970.000 Euro in Aussicht gestellt. „Es geht darum, auch kleineren, weniger finanzkräftigen Gemeinden bei der Umsetzung wichtiger Infrastrukturvorhaben zur Seite zu stehen“, so Landeshauptmann Markus Wallner.

Sieben Projekte

Im Rahmen der ersten Verteilung erhält die Gemeinde Riefensberg finanzielle Hilfestellung bei der Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses. In Gaißau und in Düns fließt die Unterstützung in den Bau bzw. die Erweiterung der örtlichen Sportstätten.