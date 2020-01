Geld aus Postpaket geklaut und zurückgeschickt

Die Enkelin von Frau Hehle aus Gargellen sollte ein Weihnachtspaket bekommen. Das Paket kam zurück, das Bargeld darin allerdings nicht.

Es hätte für eine Vorarlberger Studentin in Berlin eine besondere Weihnachtsüberraschung werden sollen. Ein Postpaket von der Oma aus Gargellen mit heimischen Leckereien und einem großen Bargeldbetrag.

Geld aus Weihnachtspaket gestohlen

Doch das Paket ist nie in Deutschland angekommen, sondern ins Montafon zurückgeschickt worden - inklusive aller Leckereien, aber ohne das Geld, berichtet der ORF Vorarlberg.

Frau Hehle gibt eine Diebstahlsanzeige auf und erkundigt sich bei der Post, ob man in ihrem Fall etwas machen könne. Von der Post heißt es, auf Anfrage der "Vorarlberg heute"-Redaktion, da Bargeld in Paketen nicht zulässig sei, gebe es hier auch keine Versicherung oder Haftung. Die Post forsche aber nach, was mit dem Paket von Frau Hehle auf seinem Weg nach Deutschland und zurück passiert sei.