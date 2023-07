Gelato für Genießer

Unsere Buchtipps für Eisfans.

Die Eis-Bibel

Die erste umfassende Eisschule für ambitionierte Hobbyköche! Dieses Standardwerk mit 100 Rezepten vermittelt in anschaulichen Schritt für Schritt Fotos Eis-Wissen vom Profi. Für Gefrorenes so cremig wie in Italien, so fruchtig wie in Ihrer Lieblingseisdiele, so zartschmelzend wie nur möglich. Was Sie dazu brauchen? Sorgfältig ausgewählte, naturreine Zutaten und das Wissen um die Kniffe des Eismacherhandwerks. Mit dem fast 50jährigen Erfahrungsschatz der Münchner Eismanufaktur Engert! Umfassender Grundlagenteil Ausführliche Warenkunde Jedes Grundrezept mit detaillierter Step by Step Anleitung.