Geklärte Sachbeschädigung in der Gemeinde Mittelberg

Am Montag vergangener Woche hat eine - zu dem Zeitpunkt noch unbekannte - Täterschaft Wände eines Pavillon im Ortsgebiet mit mehreren Graffitis versetzt. Die Täter konnten nun von der Polizeiinspektion Kleinwalertal ausfindig gemacht werden.

Die Sachbeschädigung wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. September in der Moosstraße der Gemeinde Mittelberg von mehreren Tätern begangen. Die vorerst unbekannte Täterschaft hinterließ auf den Außenwänden des Musikpavillons insgesamt vier Graffitis, wodurch Sachschaden in der Höhe von 714 Euro entstand. Durch entsprechende Erhebungen der Polizeiinspektion Kleinwalsertal ist es gelungen, die beiden Täter zu ermitteln. Hierbei handle es sich um einen 16-Jährigen sowie um eine 16-jährige weibliche Täterin. Die Hintergründe zur "künstlerischen Handlung" würden sich die Jugendlichen, laut eigenen Angaben, selbst nicht erklären können.