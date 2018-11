Geißmayr und Amann bleiben im heimischen Radrennstall

Der Dornbirner Daniel Geismayr und Dominik Amann aus Hohenems treten auch 2019 für das Radteam Vorarlberg in die Pedale.

Mit dem amtierenden MTB Marathon Vize-Weltmeister Daniel Geismayr (29) aus Dornbirn, hat ein echter Vorarlberger seinen Vertrag verlängert und will dort weiterarbeiten wo er in den vergangenen beiden Jahren geackert hat. Die Ziele sind auf die Gesamtwertung der Österreich Rundfahrt ausgerichtet, wie auch bei einigen anderen Rundfahrten und Eintagesrennen. Vor allem wenn es in die langen und steilen Anstiege geht, sollte man Daniel auf der Rechnung haben.