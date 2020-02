Geht er jetzt? Alaba spricht über Bayern-Abschied

David Alaba im Trikot des FC Bayern München: Bald ein Bild der Vergangenheit?

David Alaba ist seit Jahren Stammspieler beim deutschen Rekordmeister. In dieser Saison kommt er fast ausschließlich in der Innenverteidigung zum Einsatz. Von 17 Spielen in der Bundesliga bestritt er nur vier auf seiner angestammten Position hinten links. Grund genug für einen Wechsel im Sommer? Gegenüber der englischen Zeitung "Times" hat der polyvalent einsetzbare Österreicher einmal mehr erklärt, dass ein Abschied vom FCB nicht ausgeschlossen ist: "Ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwo anders zu spielen."