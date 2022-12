Geheimtipp: Exklusive Hochzeitsfahrzeuge mit Chauffeur

Der Hochzeitstag ist kein Tag wie jeder andere. Daher braucht man an diesem außergewöhnlichen Tag auch einen außergewöhnlichen Auftritt. Arlberg Express bietet verschiedene exklusive Hochzeitsfahrzeuge, inklusive Chauffeurservice. Die Fahrzeuge wie der Oldie Bus oder VIP Bus können gerne auch für einen unvergesslichen Poltertag oder zu einem anderen besonderen Anlass gebucht werden.

Ein Auto mit Tradition, ein Unternehmen mit Tradition

Arlberg Express bietet nicht nur Autos mit Geschichte an, sondern ist auch ein renommiertes Traditionsunternehmen mit Sitz in Lech. Neben dem hauptsächlichen Geschäft, dem Flughafenshuttle-Dienst, werden auch verschiedene Fahrzeuge für besondere Fahrten an. Als das Unternehmen 1951 gegründet wurde, befanden sich mehrere Busse wie der Mercedes Oldtimer Bus Carl im Fuhrpark. Dem Firmengründer zu Ehren wurde ein Oldie Bus gekauft und restauriert.