"Geheimagenten-Party": Krimi um tödlichen Schiffsunfall am Lago Maggiore

Am Lago Maggiore haben Tauchereinheiten am Dienstag versucht das am Sonntagabend gesunkene Hausboot "Goduria" zu bergen.

Mithilfe von Spezialballons sollte das gesunkene Schiff aus 15 Metern Tiefe an die Oberfläche gebracht werden. Bei dem Unglück waren vier Menschen ums Leben gekommen, die übrigen 21 Insassen konnten gerettet werden.

Geheimdienst-Paar unter den Opfern

Die Ermittler prüfen, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden und ob sich zu viele Menschen an Bord befanden. Befragt wurde der Eigner des Schiffes, der beim Unglück seine russische Lebensgefährtin verloren hat. Ein weiteres Opfer ist ein 60-jähriger Israeli, ein pensioniertes Mitglied der israelischen Sicherheitskräfte. Ums Leben kam auch ein italienisches Ehepaar, das im Dienst des Geheimdienstes in Rom stand.















© Vigili de Fuoco

"Wir hatten eine Höllenangst"

Die Gruppe wollte einen Geburtstag feiern. Das Unglück ereignete sich kurz nach 19 Uhr in der Nähe von Lisanza rund 150 Meter vom Ufer entfernt. "In wenigen Minuten hat sich die Wetterlage plötzlich geändert. Ein heftiges Gewitter mit starkem Wind und gewaltigen Wellen brach los, wir hatten eine Höllenangst. Nach einer hohen Welle sind wir ins Wasser gestürzt", berichtete ein Überlebender. Die Passagiere gerieten in Panik, 14 Personen konnten schwimmend das 150 Meter entfernte Ufer erreichen. Weitere sieben Menschen wurden von einigen vorbeifahrenden Booten in Sicherheit gebracht. Vermutet wird, dass die vier Toten im sinkenden Boot eingeschlossen waren und sich nicht befreien konnten.

"Goduria": 16 Meter langes Schiff gesunken

Der Lago Maggiore ist mit einer Länge von 65 Kilometern der zweitgrößte See Italiens und ein beliebtes Urlaubsziel. Hausboote werden oft für Partys an Bord gemietet. Die gesunkene "Goduria" war ein 1982 gebautes und 16 Meter langes Schiff, das mit allem Komfort für kurze Kreuzfahrten auf dem See ausgestattet war. Der in den norditalienischen Regionen Piemont und Lombardei sowie in der Schweiz gelegene Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens und ein beliebtes Urlaubsziel.

