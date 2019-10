Geglückte Generalprobe für die WM-Teilnehmer

Eine geglückte Generalprobe legten die beiden WM Kandidatinnen Hanna Devigili (KC Götzis) und Patricia Bahledova (KC Höchst) an zwei völlig verschiedenen Vorbereitungsturnieren ab.

Die Kata-Spezialistin Patricia Bahledova zeigte beim Pokryshkin Karate Cup in Novosibirsk in Russland schon eine sehr gute WM Performance. In den Vorrunden noch auf Platz 2 gelegen, zog im Finale die Russische Lokalmatatorin Sergeevna Olga an der Höchsterin und der weiteren Österreichischen Starterin Fund Celo vorbei, somit erreichte Patricia in der Endabrechnung den 3. Gesamtrang und holte Bronze.