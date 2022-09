Geglückte Generalprobe für den EHC Lustenau

3:2-Testsieg für die Flanagan-Cracks gegen Lindau.

Eine gelunge Generalprobe feierte der EHC Lustenau zu Hause gegen den EV Lindau. Das Team rund um Kapitän Max Wilfan besiegte den EV Lindau in einer knappen Partie mit 3:2. Das entscheidende Tor erzielte Dominic Haberl in der 52. Spielminute.



Ein knappes Spiel bekamen die rund 500 Zuschauer*innen in der Rheinhalle zu sehen. Die von Stefan Wiedmaier trainierte Mannschaft vom EV Lindau spielte munter mit und kam wie auch die Lustenauer zu einigen Möglichkeiten. Nicht unverdient gingen die Gäste in der 14. Minute durch Nico Kolb mit 1:0 in Führung. Lustenau reagierte prompt und konnte nach Vorarbeit von Lenz Moosbrugger durch Alessandro Togni in der 15. Minute später den Ausgleichstreffer erzielen. So ging es auch in die erste Pause.



Auch im zweiten Spielabschnitt ging das Spiel hin und her. Mehrmals konnten sich beide Torhüter auszeichnen. Wiederum waren es die Gäste, die in der 25. Minute durch Robin Wucher abermals in Führung gingen. Jedoch auch diesmal hielt der Vorsprung nicht lange, denn wieder nur eine Minute später erzielte Stefan Hrdina den abermaligen Ausgleichstreffer für die Hausherren. Kurz vor Drittelsende hatte Lustenaus Chris D'Alvise mit einem Pfostenschuss Pech und so ging es mit 2:2 in die zweite Pause.



Im letzten Drittel spielten beide Teams mit offenem Visier und des Öfteren standen die Torhüter im Mittelpunkt des Geschehens. In der 52. Minute ging Lustenau nach Vorarbeit von David König und Philipp Koczera durch Dominic Haberl erstmals in Führung. In den letzten Minuten setzte Lindau alles auf eine Karte und ersetzte den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Lustenau verteidigte clever und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.



EHC Lustenau : EV Lindau 3:2 (1:1 / 1:1 / 1:0)

Torschützen EHC Lustenau: Alessandro Togni (15. Min.), Stefan Hrdina (26. Min.), Dominic Haberl (52. Min.)

Torschützen EV Lindau: Nico Kolb (14. Min.), Robin Wucher (25. Min.)