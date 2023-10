Gegen Hartberg muss der erste Saisonsieg von Austria Lustenau Wirklichkeit werden

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

12. Spieltag

Der Ticker vom Spiel SC Austria Lustenau vs TSV Hartberg

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag

Lustenau, Reichshofstadion, 14.30 Uhr, SR Achim Untergasser

Der SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) – das gelang den Lustenauern bei mind. zwei BL-Duellen gegen kein anderes Team. Für Lustenau war das 5:1 gegen Hartberg am 32. Spieltag der vergangenen Saison der höchste Sieg seit der BL-Rückkehr. Fünf Tore erzielten die Lustenauer in einem BL-Spiel sonst nur noch am 2. August 1997 beim 5:0 gegen den FC Flyeralarm Admira.

Der TSV Egger Glas Hartberg holte in der Hinrunde dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 16 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (Bestwert zuvor waren 15 Punkte 2019/20).

Der TSV Egger Glas Hartberg verlor zwar das letzte Auswärtsspiel beim SK Puntigamer Sturm Graz (1:2) holte aber aus den ersten fünf Auswärtsspielen acht Punkte (wie 2021/22) – nie mehr. Der Punkterekord der Oststeirer nach den ersten sechs Auswärtsspielen in einer Saison der ADMIRAL Bundesliga liegt bei neun Punkten (21/22).

Der SC Austria Lustenau kam in dieser Hinrunde der ADMIRAL Bundesliga auf 20 Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der FC Red Bull Salzburg (22) auf mehr. Der TSV Egger Glas Hartberg erzielte sechs Tore nach Vertikalangriffen und damit fast so viele wie restlichen 11 Teams dieser BL-Saison zusammen (7).

Am ersten Spieltag erzielte Lukas Fridrikas, dank Doppelpack gegen den TSV Egger Glas Hartberg, sein 17. Tor in der ADMIRAL Bundesliga – alle für den SC Austria Lustenau. Er stellte damit den Klubrekord von Tamas Tiefenbach ein. Gegen den TSV Egger Glas Hartberg traf er fünfmal – sein persönlicher Höchstwert gegen einen Gegner in der Bundesliga.

Zum Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga tritt der TSV Hartberg eine weite Reise an. Die Oststeirer, die die beste Hinrunde in der Vereinsgeschichte spielten, treffen auswärts auf Austria Lustenau. Im Hinspiel vergab Hartberg nach einer Roten Karte eine 2:0-Führung, dafür möchte man in Vorarlberg Revanche nehmen. Die Grün-Weißen brauchen Punkte, um vom letzten Tabellenplatz weg zu kommen.

Im ersten Duell hatte es in der 1. Runde am Ende ein 2:2-Remis gegeben. Seitdem hat sich Hartberg auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Erst der SK Sturm beendete in der Vorwoche die Serie der Oststeirer, die sieben Pflichtspiele ohne Niederlage geblieben waren. "Aber auch gegen Sturm war es ein Spiel, das schwer in Ordnung war", sagte Trainer Markus Schopp und bestätigte, dass es derzeit nicht an Selbstvertrauen fehle. "Mit dieser Grundidee, mit diesem Grundgedanken geht man auch in die nächsten Spiele. Wohlwissend, dass es in den nächsten 90 Minuten darum geht, das zu bestätigen."

Von der Tabellensituation lasse man sich nach elf Runden aber nicht blenden. Das gelte auch beim Blick auf die Lustenauer Austria, die erst drei Punkte gemacht hat. "Die Möglichkeit zu Hause gegen Hartberg ist eine riesengroße für Austria Lustenau. Das wissen wir, darum sind wir sehr gut vorbereitet. Sicher nicht weniger vorbereitet, als wir gegen Sturm waren", führte Schopp aus, der eventuell wieder auf Maximilian Entrup zurückgreifen kann.

Auch Lustenau-Coach Markus Mader zollte dem Gegner Respekt. "Die Hartberger haben sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt", betonte er. "Sie haben immer wieder gute Ideen, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Im Kader stehen einige gute Individualisten, die es gilt in den Griff zu bekommen".

Den Grün-Weißen gelang es am vergangenen Wochenende, die Unserie von sieben punktlosen Spielen zu beenden. Zwar endete die Partie in Linz gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz 0:0, Mader und seine Truppe sprachen danach aber von einem Schritt in die richtige Richtung. "Erstmals konnten wir nach langer Zeit wieder punkten, wir haben uns Chancen erarbeiten und kein Tor bekommen. Unsere Defensive hat gute Arbeit geleistet und verdient zu Null gespielt."

Unter der Woche sei im Training vor allem an der Chancenerarbeitung und -verwertung gearbeitet worden. "Es braucht einfach die nötige Geilheit, Tore schießen zu wollen", erklärte der Austria-Coach. Das Trainerteam durfte sich unter der Woche freuen, dass Verteidiger Anderson wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Auch Baila Diallo ist bereits teilweise zurück im Training mit dem Team.

Länger fehlen wird dagegen Matthias Maak, der am Montag am Rücken operiert wird. Ein Bandscheibenvorfall und Abnützungserscheinungen an der Bandscheibe hätten dazu geführt, dass der Nervenkanal eingeengt sei, was große Schmerzen verursache, berichteten die Vorarlberger Nachrichten.apa

FC RB Salzburg – Cashpoint SCR Altach 3:0 (1:0)

FC BW Linz – Wolfsberger AC 2:0 (1:0)

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol 1:0 (1:0)

SK Sturm Graz – FK Austria Wien Sonntag 14.30 Uhr

SK Rapid Wien – LASK Linz Sonntag 17 Uhr