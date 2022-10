Gegen Genf ein Heimsieg eingeplant

RHC Wolfurt will auch das zweite Spiel für sich entscheiden.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt will die NLB-Equipe auch in der zweiten Runde die volle Punkteausbeute einholen. Kapitän Aurel Zehrer und seine Mannen bitten die Jets aus Genf in der HockeyArena zum nächsten Tanz. Die Westschweizer sind etwas unberechenbar, talentierte Spieler ergänzen Routiniers aber auswärts nicht immer in voller Stärke. Laritz & Co. wollen an die Leistung von letzter Woche anschließen, die taktische Auslegung der Westschweizer wird wohl ähnlich sein wie jene von Montreux am letzten Samstag. Doch Beton anrühren will auch Elias Rohner im Wolfurter Kasten, dann sollte der zweite Saisonsieg auch realistisch sein.