Gegen einen Großen zu siegen bleibt ein Rotes Tuch

Die SPG Altach/Vorderland verliert gegen Sturm Graz trotz Führung.

Es bleibt dabei: Noch nie konnte die SPG Altach/Vorderland und früher der FFC Vorderland seit dem Bundesligaaufstieg gegen einen Großen im nationalen Oberhaus gewinnen. Die Truppe von Trainer Bernhard Summer unterlag dem stark ersatzgeschwächten Spitzenteam Sturm Graz (Sextett fehlte) mit 1:3. Die Steirer fügten der SPG Altach/Vorderland auch die erste Heimniederlage in dieser Meisterschaft zu. Dabei lag die Vorarlberger Mannschaft in Front. Nach einer Maßflanke der mitaufgerückten Verteidigerin Vanessa Gajdek war Stürmerin Eileen Campbell mit einer schönen Direktabnahme erfolgreich (29.). Die Grazer drehten die Partie mit einem Tor kurz vor der Pause und kurz nach Seitenwechsel in vier Minuten mit zwei „Geschenken“. Torschützin Eilen Campbell (53./Stangenschuss) und Rieke Titz (58./Querlatte) hatten zweimal Pech und trafen nur die Torumrandung. In der Nachspielzeit vergab Viktoria Pinther freistehend die große Chance zum 2:2-Ausgleich (92.). Mit einem 40-Meter-Heber von Annabel Schasching besorgte Sturm Graz den 3:1-Endstand (94.). SPG Altach/Vorderland bleibt Sechster. „Es ist bitter so ein Topspiel zu verlieren. Wir müssen mehr Effizienz reinbringen, dann ist auch gegen ein Spitzenteam ein anderes Ergebnis drin“, war SPG Altach/Vorderland Coach Bernhard Summer enttäuscht