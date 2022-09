Gegen den Vizemeister wieder nicht gewonnen

SPG Altach/Vorderland verlor in der Steiermark.

In zwei Minuten auf die Verliererstraße

Nichts wurde es für die SPG Altach/Vorderland endlich gegen den österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz zu gewinnen oder gar zu Punkten. Die Truppe um Trainer Bernhard Summer unterlag mit 1:4. Im zehnten Duell gab es den zehnten Sieg für die Steirerinnen. Dabei führten Verena Müller und Co. dank dem zweiten Saisontor von Eileen Campbell mit 1:0. Aber Sturm Graz Legionärin Julia Matuschewski verwertete in zwei Minuten zwei Freistöße und drehte die Partie. Rieke Tietz konnte wegen einer Hüftverletzung auch nicht spielen. Nächsten Samstag (19.45 Uhr) kommt es in Altach zum Westderby gegen Innsbruck.