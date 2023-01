Gegen das Schlusslicht fix alle Punkte eingeplant

VC Wolfurt trifft im Westderby auf Mils.

Dass es nicht einfach wird, mussten die Wolfurter gegen am Tabellenende stehende Mannschaften selber bereits leidvoll erfahren. In Linz wurde das Spiel gegen den Tabellenvorletzten 1:3 abgegeben. So gingen 3 wertvolle Punkte für die Tabelle verloren, die in der Endabrechnung vielleicht noch sehr weh tun können…..