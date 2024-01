Geführt, aber dann doch verloren

Nach der knappen Halbfinalserie in der österreichischen Meisterschaft kam es wenig überraschend, dass in der erneuten Begegnung zwischen dem EC Bregenzerwald und den Red Bull Hockey Juniors ordentlich Zunder dabei war. Die ersten Emotionen entluden sich auch gleich im Startabschnitt. Nach mehreren Nettigkeiten knöpfte sich Daniel Hintermann Salzburgs Paul Vinzens vor und setzte somit ein Zeichen Richtung der Gäste. Die konnten sich bei der Torumrandung bedanken, dass es zur Pause hin 0:0 stand, gleich dreimal trafen die Wälder in den ersten 20 Minuten Metall.

Nach der nächsten Eisreinigung hatten die Wälder die schwache Phase überstanden und schnürten die Juniors über weite Strecken in ihr Verteidigungsdrittel ein. Ankirchner ließ sich kein weiteres Mal überrumpeln und so brachte ein Entlastungsangriff seiner Mannschaftskollegen die Entscheidung. In der 53. Minute stellte nämlich Ramoser auf den 2:4 Endstand. Die Wälder beenden damit ihren ersten Auftritt in der Master Round sieglos und dass bei einer Schussstatistik von 47:34. Bereits am Samstag gibt es aber schon die nächste Gelegenheit auf Punkte. S.G. Cortina Hafro ist ab 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn zu Gast.