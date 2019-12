Geführt von einem inneren Stern

Gute Gedanken für Advent und Weihnachten.

Die Geschäftsleute haben die Schaufenster festlich dekoriert, die stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen ist aufgehängt, zu Hause warten die Weihnachtspost und - nicht zu vergessen - das Kekse-Backen. Dezembertage haben es in sich! Die Angst, nicht alles rechtzeitig auf den 24. Dezember zu schaffen, belastet. Die Frage ist also erlaubt, ob das Weihnachtsfest wirklich stattfindet - für mich? Zur Einstimmung helfen die guten Gedanken und Geschichten dieses Buches, die durch den Advent und die Zeit bis Dreikönig begleiten. Sie ermöglichen Achtsamkeit und Gelassenheit auf dem Weg des Herzens zum Fest der Geburt Christi.