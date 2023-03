Gefeierte Premiere

Theatergruppe Bartholomäberg sorgte mit der Komödie „Natur pur“ für viele Lacher

Der Gemeindesaal in Bartholomäberg war gefüllt bis auf den letzten Platz, als die Theatergruppe Bartholomäberg nach zweijähriger Pause ihr Stück „Natur pur“ aufführte. Und eines gleich vorweg: Regisseurin Andrea Bitschnau hatte hervorragende Arbeit geleistet und die Laiendarsteller allesamt bestens auf ihre Rollen vorbereitet. In der Komödie will die rüstige Oma Maria alias Margret Keßler ihren 70. Geburtstag in ihrer Waldhütte mit ihrer Familie feiern. Die Familienangehörigen sind davon nicht gerade begeistert, wären sie doch viel lieber in einem schicken Restaurant, einem Kaffee oder schlicht bei Oma Maria zuhause.

Streitigkeiten

Und so unterschiedlich die Vorstellungen der drei Kinder sind, so unterschiedlich sind auch ihre Charakterzüge. Während der etwas einfältige Sohn Rudi alias Markus Frick einfach nur an gutem Essen interessiert ist, will Tochter Martha – dargestellt von Tamara Kehrer – sparen, wo es geht. Schließlich ist sie als Militärfrau auf das Verzichten gewohnt. Nur beim Erbe ist der Verzichtsgedanke dann doch noch nicht angekommen. Und auch Sohn Erich mit seiner Frau Lydia – alias Sigi Saler und Simone Anerinhof – gefällt es so gar nicht bei Insekten, Krabbeltieren und den ganzen Bakterien und Viren im Wald. Einzig Enkelin Christine, die von Verena Würbel-Tschofen gespielt wird, fühlt sich offensichtlich wohl. Als Oma Maria sodann noch in der kleinen Waldhütte eine Tasche mit viel Geld findet, kümmert sich ihre „Sippe“ doch ganz rührend um Oma Maria und plötzlich ist es im Wald gar nicht mehr so schlimm.

Turbulent