Gefangen im Eis: Influencer bringt sich für TikTok-Clip in Lebensgefahr

Diesen TikTok-Stunt bezahlte Influencer Jason Clark beinahe mit seinem Leben. Plötzlich war der Internet-Star unter einer Eisschicht gefangen und drohte, zu ertrinken.

Im letzten Moment gerettet

In seinem neuesten Video hat sich der Adrenalinjunkie aber anscheinend verkalkuliert. Er steigt in ein Loch eines zugefrorenen Sees und taucht unter das Eis. Wie auf dem Video zu sehen ist, findet Clark nicht mehr zum Ausgang. Erst in allerletzter Sekunde kann er sich retten, wie er auf Instagram schreibt: "Ich war noch nie so nah dran, zu sterben."