Gefahr für Haustiere: Tierärzte warnen vor Rattengift

Tierschutzombudsstelle und Tierärztekammer Vorarlberg raten dringend zu richtigem Umgang und sachgerechter Anwendung.

In mehreren Vorarlberger Tierarztpraxen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten Hauskatzen mit Vergiftungssymptomen behandelt. „Bereits im Vorjahr sind vermehrt Katzen mit Symptomen einer Vergiftung mit dem Wirkstoff alpha-Chloralose behandelt worden“, berichtet eine Tierärztin auf Nachfrage der Tierschutzombudsfrau. Tierärztekammer und Ombudsfrau Karin Keckeis richten einen Appell zum richtigen Umfang mit diesen Giften: „Diese dürfen ausschließlich in geschlossenen Räumen und in Köderboxen ausgelegt werden.“



Der Rückschluss auf den als Mäuse- und Rattenköder eingesetzten Wirkstoff erfolgte in den meisten Fällen aufgrund der auftretenden Symptome: Unterkühlung, Schläfrigkeit bis Bewusstlosigkeit, Zittern, Krampfanfälle, starkes Speicheln (v.a. beim Hund), verengte Pupillen, Atemnot. „Werden solche Symptome beobachtet, ist ein Gang zum Tierarzt sofort notwendig“, sagt Keckeis.