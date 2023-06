Gefahr fließende Gewässer: Das Rät die Wasserrettung

Luftmatratzen, Schlauchboote und co.

Die häufigste Ursache für Unfälle an Fließgewässern seien laut der Wasserrettung das Stürzen aus Luftmatratzen, Schlauchbooten oder ähnlichem. Gerade in Fließgewässern müsse man besonders vorsichtig sein, gerade was Kinder betrifft. Diese können schnell herausfallen und Luftmatratzen und co. seien nicht mit Schwimmflügeln vergleichbar.