Gefährlicher TikTok-Trend: Die "Hot Chip Challenge" forderte bereits Todesopfer

Bei der Challenge essen Jugendliche extrem scharf gewürzte Chips. Schwere Vergiftungen können die Folge sein.

In den letzten Monaten hat die "Hot Chip Challenge" auf TikTok für viel Aufregung gesorgt. Bei dieser Herausforderung filmen sich User – meist Jugendliche – wie sie extrem scharfe Chips essen und ihre Reaktionen teilen. Doch der virale Trend hat nicht nur für Lacher gesorgt, sondern auch für ernsthafte Gesundheitsbedenken.

14-Jähriger starb nach Challenge

In den USA gibt es bereits Berichte über ein Todesopfer. Ein 14-Jähriger aus dem Bundesstaat Massachusetts verstarb. Er hatte von einem Mitschüler einen Chip erhalten und gegessen und danach über Bauchschmerzen geklagt. Seine Mutter holte ihn laut Berichten lokaler Medien von der Schule ab. Er verlor das Bewusstsein und starb im Krankenhaus.

all

all

self

self

Vorfall auch an deutscher Schule

Auch in Euskirchen (D) in Nordrhein-Westfalen geriet die Challenge bereits außer Kontrolle. Mehrere Schüler einer Gesamtschule hatten sich laut Medienberichten in einer Pause der Challenge gestellt. Aufgrund von Atemnot und Hautreizungen musste die Rettung anrücken. Ein Teilnehmer musste sogar ins Krankenhaus.