Gefährliche Weihnachtsbeleuchtung

Diverse Lichterketten weisen illegale Schadstoffe auf, die zum Teil gesundheitsschädlich sein können.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat diverse Lichterketten aus bekannten Online-Shops auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis ist erschreckend: Viele Lichterketten hätten aufgrund ihrer Schadstoffbelastung nicht in den Handel gelangen dürfen.

Illegale Schadstoffe

Nachgewiesen wurden die Weichmacher Phthalate und Chlorparaffine. Weltweit werden diese Industriechemikalien großmengig hergestellt und sind in einer breiten Vielfalt an Produkten enthalten. Jedoch sind diese Weichmacher in Elektrogeräten EU-weit verboten, da sie zum einen zu Unfruchtbarkeit führen können und zum anderen die Umwelt enorm belasten und auch krebserregend sein können.