Gefährliche "Skullbreaker-Challenge"

Mediziner warnen vor dem gefährlichen Netzphänomen "Skullbreaker-Challenge" - übersetzt "Schädelbrecher-Challenge". Es drohen schwerste Verletzungen.

Schwere Verletzungen oder sogar Tod

Wieder einmal handelt es sich dabei um eine Challenge, bei der es einen lauten Aufschrei gibt. Der Ablauf sieht so aus, dass sich eine Person zwischen zwei andere stellt. Dann springt die Person in der Mitte in die Luft, während die anderen beiden Teilnehmer ihr die Beine wegtreten. Daraus resultiert der freie Fall, wobei viele auf dem Kopf landen, was auch zu dem Namen der Challenge geführt hat.