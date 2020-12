Gedanken zum 2. Advent: "Ein Spiel zwischen Licht und Dunkelheit"

Gerhard Häfele ist seit 23 Jahren in der Krankenhausseelsorge tätig. Aktuell ist er im Krankenhaus in Hohenems auf der Palliativstation im Einsatz.

"Wir sind für das Licht gemacht"

Gerade jetzt in der Corona-Zeit sehnen sich viele Menschen nach dem Guten, danach wieder raus gehen zu dürfen und endlich wieder Licht tanken zu können. "Ich denke mir manchmal, dass all die Lichterketten, welche überall brenne, ein Ausdruck dafür sind, dass wir für das Licht gemacht sind", so Häfele.