Geburtenrückgang in Vorarlberg: Trotzdem weiterhin Spitzenreiter in Österreich

Im vergangenen Jahr hat Vorarlberg einen Rückgang bei den Geburten verzeichnet. Dennoch bleibt das Bundesland an der Spitze der Geburtenzahlen in Österreich. Die Daten stammen aus dem Bericht "Natürliche Bevölkerungsbewegung" des Landes Vorarlberg.

2022 wurden in Vorarlberg insgesamt 4.009 Kinder lebend geboren. Das ist ein Rückgang um 286 Kinder im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses Rückgangs weist Vorarlberg, gefolgt von Oberösterreich und Wien, die höchste Geburtenziffer aller Bundesländer auf. Im Jahr 2018 lag die Geburtenziffer in Vorarlberg bei 11,0 Promille, während die nationale Rate bei 9,1 Promille lag.

1,55 Kinder pro Frau

Die Geburtenzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Bundesländern gesunken. In Vorarlberg beträgt die Fertilitätsrate im Jahr 2022 1,55 Kinder pro Frau, verglichen mit einer landesweiten Fertilität von 1,41 Kinder pro Frau.

In diesen Regionen gab es die meisten Babys

Innerhalb Vorarlbergs ist die Geburtenfreudigkeit in der Region Großes Walsertal am größten, mit einer Geburtenziffer von 12,7 Promille. Danach folgen Bregenzerwald mit 11,2 Promille, Walgau mit 10,2 Promille und weitere Regionen bis hin zu Kleinwalsertal mit 5,2 Promille als die Region mit der niedrigsten Geburtenziffer.

Uneheliche Geburten und Elternalter

Die Unehelichenquote stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an und liegt nun bei 38,0% (2021: 36,7%). Besonders bei Müttern unter 25 Jahren ist der Anteil der unehelich Geborenen höher als der ehelich Geborenen.

Staatsbürgerschaft und Religionszugehörigkeit

Mehrlingsgeburten

Im Jahr 2022 gab es in Vorarlberg 67 Zwillingsgeburten und eine Drillingsgeburt, was die Vielfalt und das Wachstum der Bevölkerung in der Region weiterhin reflektiert, trotz des allgemeinen Rückgangs der Geburtenrate.