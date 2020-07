Gebrüder Weiss unterstützt ÖWF-Mars-Analog-Mission

Der Logisitkexperte bringt die Missionsausrüstung für "Amadee-20" nach Israel.

"Für Amadee-20 benötigen wir unsere beiden Raumanzug-Simulatoren sowie hochsensible Gerätschaften für 16 Experimente unserer internationalen Forschungspartner. Die Ausrüstung füllt zwei Seefrachtcontainer", so Gernot Grömer, Direktor des ÖWF. Für Gebrüder Weiss sei die Marsmission eine gute Gelegenheit das Know-How unter Beweis zu stellen. "Eine Herausforderung, bei der wir auch unseren Nachwusch bewusst stark einbinden, um sie so früh und realitätsnah wie möglich an die Verantwortung heranzuführen", sagt Armin Ploner, Branch Manager Air & Sea bei Gebrüder Weiss in Hall.