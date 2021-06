Gebrüder Weiss unterstützt bedürftige Familien in der Corona-Krise

Mit einer Spende von Transport- und Logistikleistungen unterstützte das Logistikunternehmen die Hilfsorganisation Caritas Salzburg im Rahmen einer Hilfsaktion.

Für Niederlassungsleiter Michael Thomsen ist die Unterstützung von bedürftigen Kindern und Familien ein wichtiges Anliegen. In Österreich leben rund 500.000 Menschen in Armut, davon allein rund 17.000 in Salzburg. Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nahm die Not in vielen Familien noch zu.

Not kann jeden treffen

Bereits seit Anfang 2020 unterstützt Gebrüder Weiss Salzburg die Hilfsorganisation Caritas durch die Spende logistischer Dienstleistungen. "Gerade in einer Krisenzeit wie dieser zeigt sich die Bedeutung der Logistik. Hierbei liegt uns die Versorgung der Menschen, die in Not sind, besonders am Herzen", sagt Michael Thomsen, Niederlassungsleiter Gebrüder Weiss Salzburg.

"In der Caritas Salzburg werden Kinder und Familien, die mitunter schwere Schicksalsschläge erleiden mussten, mit Hilfe von Sachspenden unterstützt", ergänzt Michael Thomsen. Diese zu transportieren und in der Stadt wie im Land Salzburg sowie ins Tiroler Umland zu liefern sei Ehrensache für das internationale Logistikunternehmen. Die Hilfsmittelpakete wurden zu Familien- und Singlepaketen geschnürt und enthalten vor allem haltbare Lebensmittel wie Mehl, Nudeln, Reis, Öl und Zucker, ergänzt durch Konserven wie Dosentomaten, Marmeladen, Kaffee, Kakao und Tee. Darüber hinaus enthalten sie auch noch wichtige Hygieneartikel.

Über 5.000 Pakete ausgeliefert

"Wir bedanken wir uns bei Gebrüder Weiss für die logistische Unterstützung und den Transport der Pakete in die Salzburger und Tiroler Regionen. Hilfsbereitschaft wie diese macht es erst möglich, dass wir so vielen Menschen helfen können", sagt Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg. Seit Beginn der Krise wurden über 5.000 Lebensmittelpakete geschnürt und mit Unterstützung zahlreicher Unternehmen und freiwilliger Helferinnen und Helfer in der gesamten Erzdiözese an Menschen in Not und armutsgefährdete Menschen verteilt.