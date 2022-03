Gebrüder Weiss eröffnet neuen Standort in der Türkei

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss weitet sein Netzwerk in der Türkei mit einem neuen Standort in Mersin im Süden des Landes aus.

Die Aktivitäten in der Hafenstadt umfassen Luft- und Seefrachtservices sowie intermodale Landtransporte. Der Standort Mersin - für Gebrüder Weiss der dritte in der Türkei nach Istanbul und Izmir - gilt als zentrale Drehscheibe für Transporte in Richtung Kaukasus, den Nahen und Mittleren Osten sowie Zentralasien, informierte das Unternehmen.