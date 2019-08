"Gebrauchter" sorgt für Streit

Gericht entschied, dass Käuferin bei Opelkauf nicht über den Tisch gezogen wurde.

Die Wolfurterin kaufte 2017 einen zehn Jahre alten Opel Zafira. Der Preis von 6300 Euro war für sie akzeptabel. Der Wagen hatte rund 110.000 km zurückgelegt, doch er schien in Ordnung. Als die Herstellerrichtlinien auf dem Tisch lagen, wurde die Lenkerin auf eine Empfehlung aufmerksam. Nach 150.000 km oder zehn Jahren wird dort empfohlen, den Zahnriemen zu tauschen. Reißt der Riemen, besteht die Gefahr, dass der Motor kaputt wird. So ließ die Frau den Austausch vornehmen, was ihr inklusive einer Reparatur der Kupplung eine Rechnung von 2500 Euro bescherte. Kosten, die ihrer Meinung nach der Händler übernehmen müsste. Sie ging vor Gericht.