Gebrauchter Abend für Bregenzer Handballer

Gegen den Tabellennachbarn aus Linz setzte es eine bittere 26:33-Niederlage.

In der Handball-Arena Rieden kam es zum dritten Duell zwischen Bregenz Handball und dem HC Linz in dieser Saison. Erst vor Wochenfrist trafen diese beiden Mannschaften im Cup in der Stahlstadt aufeinander, dort setzten sich die Festspielstädter ebenso knapp durch wie im ersten Ligaduell Ende September.

Der Start verlief für die Gastgeber zunächst noch positiv, auch Keeper Ralf-Patrick Häusle - der nach langer Verletzungspause sein Comeback vor den eigenen Fans gab - trug sich zu Beginn in die Torschützenliste ein. Bregenz führte mit 2:0, in weiterer Folge gehörte die erste Halbzeit allerdings klar den Oberösterreichern. Weder in der Deckung noch im Positionsangriff konnten die Bregenzer ihre Leistungsstärke abrufen und dies nutzten die Linzer zu ihren Gunsten aus. Zur Pause führten die Gäste aus der Stahlstadt mit 16:11.

Verkorkster Abend

Nach Wiederbeginn versuchten sich die Roth-Schützlinge zwar noch einmal in die Partie zurückzukämpfen, die Versuche sollten am Ende aber unbelohnt bleiben. Zu fehleranfällig blieb das Bregenzer Spiel, bei den Linzern gelang hingegen nahezu alles.