"Geben für Leben": Schweizer Rotes Kreuz stellt sich bei Spenden quer

"Geben für Leben" bekam unerwartet Post vom Schweizerischen Roten Kreuz. Diese bittet die private Hilfsorganisation, keine Schweizer Spender zu werben oder anzunehmen.

Wenn es nach dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) geht, sollen sich Schweizer nur in der Schweiz bei Typisierungsaktionen als Spender registrieren lassen – und nicht bei Geben für Leben in Vorarlberg. Grund ist der Fall von Brigitte, für die und andere Betroffene am 22. September in Dornbirn ein Spender gesucht wird. Diese ist nämlich zwar gebürtige Vorarlbergerin, lebt aber in der Schweiz. Und durch die Grenznähe werden auch Schweizer Spendewillige akzeptiert.

Schweizer sollen nur in der Schweiz spenden

In einer Mail an den privaten Leukämiehilfeverein bittet der Leiter des Schweizer Blutstammzellenregisters die Vorarlberger um zwei Dinge: Schweizer Spendewillige sollten darauf hingewiesen werden, dass sie sich in der Eidgenossenschaft und nicht in Vorarlberg registrieren sollen. Und die Leukämiehilfe sollte auf jeden Hinweis verzichten, dass man auch grenzüberschreitend Spender akzeptiert. Nur so könne man garantieren, dass die Spender in der Eidgenossenschaft selbst spenden können, einen Versicherungsschutz haben und der Aufwand für Transfers reduziert wird. So sei sowohl der Versicherungsschutz wie auch die entstehenden Kosten ungeregelt, fürchtet das SRK.