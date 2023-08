Geballte Motocross Action in Möggers

Adrenalin pur erwartet Motorsportbegeisterte am 2. und 3. September in Möggers im Leiblachtal.

Die Zukunft des Motocross

Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag: Der Nachwuchs übernimmt das Zepter im LIQUI MOLI MX Kids Cup. Von den jüngsten 50ccm-Piloten bis zu den aufstrebenden Talenten in den 85ccm-Klassen – die Zukunft des Motocross zeigt sich in Möggers von ihrer besten Seite. Auch die Jugendklasse und die Ladies-Kategorie beeindrucken mit ungezügelter Leidenschaft und eindrucksvollem Können.