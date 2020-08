Geänderte Listen bei Vorarlberg-Wahl im September

Nach der kurzfristigen Absage der Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen im März hat sich die Zusammensetzung der beim neuen Termin (13. September) antretenden Listen und Bürgermeisterkandidaten in einigen Kommunen geändert. Sogar zu Änderungen bei den angewandten Wahlsystemen wird es kommen, wie die Landespressestelle am Dienstag informierte.

Bis zum Ende der entsprechenden Frist am vergangenen Freitag wurden in 83 der 96 Vorarlberger Gemeinden Wahlvorschläge eingereicht - in einer mehr als für die März-Wahlen. Am 13. September wird demnach in 13 Kommunen eine sogenannte Mehrheitswahl mit leeren Stimmzetteln stattfinden, während es im März 14 Orte gewesen wären. Dagegen hat sich in Lorüns für die September-Wahl mindestens eine Parteiliste angemeldet. In 65 Gemeinden wird eine Bürgermeisterdirektwahl abgehalten, im März wäre dies in 61 Kommunen der Fall gewesen. Wo es keine Direktwahl gibt, entscheidet die Gemeindevertretung über das Gemeindeoberhaupt.