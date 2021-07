GC Montfort Rankweil feiert zweimaligen Aufstieg

Die Frauen- und Herrenmannschaft der über dreißig Jährigen triumphierte mit einem Meistertitel und spielt nächstes Jahr eine Liga höher.

RANKWEIL. Einen sehr großen sportlichen Erfolg verzeichnet zur Zeit der Golfclub Montfort Rankweil. Seit vier Jahren spielt die Herrenmannschaft des Rankweiler Golfverein mit den besten sechs Teams von ganz Österreich in der höchsten Spielklasse und kämpft Ende Juli um den Ligaerhalt. Aktuell gelang der Frauen- und Herrenmannschaft der über dreißig Jährigen vom GC Montfort Rankweil bei den nationalen Titelkämpfen der Aufstieg in eine höhere Leistungsstufe. Ein Jahrzehnt musste das Mid-Am Rankweiler Herren-Team (Ü30) warten, ehe der Meistertitel in der Division 6c und der damit verbundene Aufstieg gelang. In eindrucksvoller Manier gewann die Rankweiler Truppe mit Kapitän Andreas Loretz, Lucas Hepberger, Kevin Mathis, Reto Ammann, Rainer Ratzenböck und Michael Gau das alles entscheidende Duell um den ersten Platz gegen Olympia Golfclub Igls klar mit 4:0. In der Vorrunde besiegten Loretz und Co. den GC Velden am Wörthersee mit 4:1 und holten gegen GC Schwechat ein 4:4-Remis. Dabei konnte der Mannschaftsführer Andreas Loretz ein schon verloren geglaubtes Match mit einem starken Finish noch teilen und rettete Rankweil noch einen Zähler. Der Jubel nach dem großartigen Triumph kannte keine Grenzen. Ein großer Triumph verbunden mit dem ersten Rang feierte auch das GC Montfort Rankweil Quartett mit Kapitänin Cornelia Fassold, Dagmar Loretz, Dominique Fulterer und Sabine Engler bei den österreichischen Mannschaftsmeisterschaften im Ennstal. Dabei bewies der neue Champion viel Nervenstärke und eine große Qualität von allen Beteiligten. Im kommenden Jahr werden die Rankweilerinnen (Ü30) die Ländle-Farben in der 2. Division auf nationaler Ebene vertreten.VN-TK