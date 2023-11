Gazastreifen: 70 Prozent der Bevölkerung sind geflüchtet

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind dort nach UNO-Angaben 70 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden. Das teilte das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA am Dienstag mit.

Gazastreifen am Rande des Kollapses

Medizinisches Personal im Gazastreifen hat es schwer

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bereits mehr als 16 Mitarbeiter im Medizinwesen während ihres Einsatzes im Gazastreifen ums Leben gekommen. "Das sind die Menschen, die das Gesundheitssystem am Laufen halten", sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag. Medizinische Hilfe müsse in das Gebiet gelangen, dazu sollten Beschränkungen aufgehoben werden, fügte er hinzu. Ärzte müssten Menschen teilweise ohne Betäubung operieren.