"Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden" - Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetzt

Die israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt.

Israelische Truppen befänden sich in "verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens", sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer seien in den Gazastreifen bewegt worden.

Armeesprecher Conricus sagte, er verstehe, dass die humanitäre Situation in dem dicht besiedelten Küstenstreifen schwierig sei. Dies sei jedoch nicht die Schuld der israelischen Armee.

Hamas-Angriff und israelische Reaktion: Tausende Tote und Entführte

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1.400 Menschen in Israel getötet. Zudem verschleppte die Hamas Armeeangaben zufolge mindestens 239 Menschen in den Gazastreifen. Vier der Entführten ließ die militante Palästinenserorganisation inzwischen frei.