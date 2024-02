Gaza-Israel-Konflikt: Aktuelle Opferzahlen sind erschreckend

Nach knapp vier Monaten Krieg im Gazastreifen steigt die Anzahl der Todesopfer täglich an.

Glaubwürdigkeit der Zahlen

Die Angaben der Gesundheitsbehörde können nicht unabhängig überprüft werden. Dennoch weisen die Vereinten Nationen und andere Beobachter darauf hin, dass sich die Angaben in der Vergangenheit als glaubwürdig erwiesen haben. Dies unterstreicht die Schwierigkeit, im Kontext des Gazakriegs genaue Informationen zu erhalten.

Die Bevölkerung am Gazastreifen

Ursprung des Grauens

Der aktuelle Gaza-Krieg wurde durch das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels ausgelöst, welches am 7. Oktober von Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen in Israel nahe der Grenze zu Gaza verübt wurde. Infolgedessen sind auf israelischer Seite mehr als 1.200 Menschen getötet worden, darunter mindestens 850 Zivilisten.